„Asta este viaţa, cu bune şi cu rele, nu se termină aici! Eu sunt bine şi sper să trec cât mai rapid peste probleme. Am concerte, sunt invitată peste tot, ce mai… încerc să merg înainte', a declarat Bianca Rus, pentru wowbiz.ro.

Declarația Biancăi vine la o zi după ce Antonio, soțul Biancăi Rus, acuza că ea ar fi fost cea care l-a bătut. „Eu am plecat de acasă strict cu hainele mele, Bianca nu avea nici o vânătaie, trebuia să vină cu certificatul medico-legal. Sunt foarte supărat. Eu am decis să divorțez după ce într-o seară fratele ei m-a agresat verbal și fizic pe fondul unor neînțelegeri cu mine și Bianca. Ea e supărată acum că am plecat și apelează la chestii de genul. Ea o obișnuită cu scandalurile, e o artistă controversată. Am plecat de acasă, n-am pus mâna pe nimic. În continuare îmi poartă inelele, merge la evenimente cu ele. Nu i-am furat nici un gram de aur. Nu știu care sunt procedurile, eu am depus actele de divorț, aștept citația acum. Au vrut să mă controleze, nu le-a ieșit. Foarte urât. Am auzit că ai ei vor să o relanseze în muzică cu banii de la nuntă. Că ai ei nu mai au bani să-i dea. M-a folosit în tot acest timp', a declarat Antonio, pentru Spynews.ro.

Citește și

VIDEO/ Mica Românie de la Cercul Polar. Comuna fără poliție unde locuiesc 400 de români și femeia care s-a transformat din protestatar în politician