Reacția Ioanei Tufaru, după ce s-a spus că riscă să-şi piardă băiețelul

„Îmi pare rău ca lumea vorbeşte prostii, nişte tâmpenii fără margini despre familia mea. Trebuie să ai şi probe înainte să faci astfel de afirmaţii monstruoase. Fac în fiecare zi curaţenie în casă, spăl de câteva ori pe săptămână haine, cearceafuri, tot ce trebuie. Îmi iubesc copilul mai mult decât pot mincinoşii ăştia să-şi imagineze şi îl îngrijesc exact cum trebuie şi cum mi-au spus medicii. Vă trimit poze cu el, să vedeţi cât este de solid şi vesel. Acum sunt cu el în parc. . Am fost de curând cu el la doctor, ca a avut roşu în gât. Acolo mi l-au cântărit, are 15 kilograme, o greutate perfectă pentru vârsta lui. Are poftă de mâncare, ar mânca non stop… Eu îi gătesc. Îl duc la teatru în fiecare săptămână, vorbesc mereu cu el, sa înveţe cât mai multe cuvinte. Am fost de curând la un spectacol în memoria Mihaelei Runceanu si toţi artiştii l-au plăcut pe Luca si au zis că este un copil frumos şi foarte bine îmbrăcat. Doamne, n-aveţi idee cât de mult mă rănesc toate aceste răutăţi. Cea mai mare durere pentru o mamă este să-i zici că e iresponsabilă, neglijentă cu puiul ei.”, a declarat Ioana Tufaru pentru WOWbiz.ro.

