Grigore Leşe a avut o reacție neașteptată în timpul unui recital susținut în Târgu Lăpuş, în urmă cu câteva zile. Artistul a luat foc atunci când o femeie a intrat în sala de concert, după ce el a început recitalul și chiar dacă publicul din sală i-a cerut scuze și l-a rugat să continue, artistul a plecat de pe scenă, nu înainte de a le ține morală.

„Gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, am spus să închideți ușa! A intrat doamna, la revedere, plecăm! Asta este! Nu, nu. Gata, gata! E disciplină, gata, gata, disciplină! Puteți să înjurați, să scrieți unde vreți, nu mă interesează. Eu am spus ceva! Gata, gata, la revedere! Îmi pare foarte rău, nu ne jucăm! Poate să vină mama aici, poate să vină Hristos! Eu am pus niște condiții!”, a spus Grigore Leşe către public.