„Salut Mitică Dragomir ! Mulţi mă veţi critica, dar nu pot să n-o spun public : mă bucur pentru Mitică Dragomir. După 10 ani de hărţuire prin instanţe azi a fost achitat după ce în primă instanţă primise 7 ani de puşcărie. Are gura mare, ştie meseria fotbalului şi şi-a pus toată preacurvia adunată în fotbalul românesc în slujba cluburilor. Salut Mitică Dragomir ! Fotbalul românesc are nevoie şi de «nebuni» ca el”, a scris Traian Băsescu, pe Facebook.