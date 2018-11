„Nu am deshis niciun bussiness cu ea. Nu, nu m-a ajutat. Nu am datorii, nu am intrat în niciun faliment, încă funcţionăm şi lucrăm, şi chiar afacerea creşte pe zi ce trece”, a declarat Tuncay Ozturk la Antena Stars.

Chiar dacă a fost văzut în preajma mai multor femei, după divorțul de Andreea Marin, Tuncay Ozturk spune că nu are timp pentru o relație.

„Nu, din păcate băieţii cu care ies mereu nu îmi lasă timp să mă întâlnesc cu alte persoane, deci asta este o problemă. Ceea ce apreciez este calitatea timpului petrecut împreună. Asta este important pentru mine, o femeie care îmi aduce bucurie în viaţă”, a spus Tuncay Ozturk.

Fostul soț al vedetei de televiziune Andreea Marin, Tuncay Ozturk, s-a mutat din țara natală, Turcia, în România, în urmă cu cinci ani. În România, acesta și-a deschis o clinică de kinetoterapie.

Citește și

VIDEO / Radu Paraschivescu: „Limba dăncileză va triumfa la Bruxelles!”. A lansat o carte cu vorbe de duh ale politicienilor și cu un capitol dedicat premierului Dăncilă