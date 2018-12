Reacții internaționale după atacul armat de la Strasbourg

Premierul belgian, Charles Michel a scris pe Twitter un mesaj în care a catalogat atacul de la Strasbourg un act de lașitate. „Tot sprijinul meu pentru prietenii noștri francezi care au fost loviți din nou de groază și lașitate. Gândurile mele pentru victime și pentru cei apropiați”, a fost mesajul lui Michel.

Jens Soltenberg, secretarul general al NATO, a transmis și el pe Twitter un mesaj. „Condamn cu tărie atacul fără sens din Strasbourg. Gândurile mele sunt alături de familiile și prietenii celor uciși și cu toți cei răniți. Suntem alături de Franța în apărarea valorilor și a societăților noastre deschise”.

I strongly condemn the senseless attack in Strasbourg. My thoughts are with the families & friends of those killed, and with all those injured. We stand together with France in defence of our values & open societies.

