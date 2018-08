Corpul pisicii a fost găsit marți, 28 august, pe o stradă din Comitatul Thurston, unul din cele 39 comitate ale statului american Washington, cu sediul în orașul Olympia. Fusese spânzurată și avea coloana vertebrală scoasă, fiind al 12-lea caz de acest gen.

Anchetatorii cred că aceste cazuri au legătură între ele, deoarece majoritatea corpurilor de pisici au fost lăsate în public, după ce au fost ucise și mutilate.

Acum, se oferă o recompensă pentru informații care pot conduce la arestarea suspectului sau a suspecților. Suma a crescut la 30.000 de dolari, în ultimele săptămâni, după ce s-au implicat mai multe organizații, inclusiv PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) și Societatea Umană a Statele Unite.

Suma inițială a fost de 5.000 de dolari, apoi a urcat – cu fiecare pisică moartă găsită – la 15.000 și chiar 20.000, iar acum a crescut la 30.000 de dolari.

Șeriful din Thurston a anunțat, săptămâna trecută, că un criminalist a fost repartizat la acest caz și va colabora cu Poliția Animalelor, dar și alte autorități, pentru a elucida cât mai repede crimele care au avut loc în diverse locații din oraș.

„Suntem extrem de îngrijorați de faptul că un astfel de prădător se ascunde printre noi și comite astfel de delicte în comunitatea noastră”, a declarat șeriful din Thurston, într-un comunicat de presă, citat de theolympian.com.

Sursa citată nu precizează dacă pisicile erau de rasă – cu stăpân – sau abandonate.

În România, în luna iunie, un tânăr din Timișoara a fost acuzat de moartea a două pisici pe care le-a adoptat. Poliția a deschis dosar penal, în acest caz.