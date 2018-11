Tânărul de 26 de ani din comuna Cleja a fost implicat într-un accident de scuter în urmă cu un an. A ajuns la spital desfigurat și cu capul zdrobit, fără prea multe șanse de supraviețuire. Pacientul a fost operat de creier și a plecat pe picioare acasă. Acum, medicii i-au refăcut în întregime craniul dintr-un ciment special, notează Desteptarea.

„După ce pacientul a fost stabilizat din punct de vedere neurochirurgical, am căutat pe internet zile și nopți metode de reconstrucție a calotei craniene. Practic, creierul lui era, după acel nefericit accident, acoperit doar de o piele – un lambou, cum spunem noi în termeni medicali, grefată de pe coapsă și reconstruită de doctorul Radu Niță de la Chirurgie Plastică. Am găsit aceste proteze personalizate undeva în Belgia. Am căutat pe internet printr-un simplu search pe «cranioplastie personalizată». Nu puteam apela la o intervenție clasică de reconstrucție, prin montarea unei tije metalice, pentru că prezenta o leziune atipică de țesut osos.

Am vorbit cu conducerea spitalului pentru a găsi finanțarea necesară, am trimis examenele tomografice la clinica respectivă, care face astfel de mulaje și așa am intrat în posesia mulajului personalizat pe pacientul meu. Apoi, pur și simplu am umplut acest mulaj cu un ciment special, pe baza unor matrițe, pe care le-am fixat apoi în șuruburi în restul craniului pacientului. Este o procedură foarte rară și în lume. Se fac reconstrucții de os facial, de șolduri, de oasele mâinilor și picioarelor, de mandibulă, dar de craniu, mai rar”, a explicat medicul primar neurochirurg Vlad Buburuzan, șeful Secției de Neurochirurgie a spitalului din Bacău, conform sursei citate.