Rectorul Academiei de Poliție este acuzat de plagiat. Care a fost explicația lui Adrian Iacob

Un fragment dintr-o carte a fost inclus într-un articol semnat de rector.

Rectorul Academiei de Poliție din București afirmă că nu a plagiat, cu toate că semnătura lui apare pe două articole scrise, de fapt, de alți autori. Adrian Iacob, profesor universitar dector și, de curând, chestor de poliție, susține că nu este furt de idei, ci este vorba despre colaborări, notează sursa citată.

Rectorul Academiei de Poliție are, însă, o altă părere.

„Faptul că tehnoredactând un document şi având acceptul persoanei în cauză l-am publicat în nume propriu, mi-l asum. Faptul că este plagiat este exclus.

-Pentru că aveţi acordul dumnealui?

-Bineînţeles!

A fost muncă la comun”, a explicat Adrian Iacob, rector al Academiei de Poliţie.

„Îmi asum faptul că nu am scris 100% şi îmi asum faptul că am fost de comun acord ca dumnealui să publice prima dată în cartea respectivă, iar eu am publicat ulterior, la un an şi ceva diferenţă rezultaltul muncii noastre, în echipă”, a adăugat chestorul de poliție.