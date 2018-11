Răspunzând la un șir de 61 de întrebări, Alina Pușcaș mărturisește că și-ar fi dorit foarte mult să studieze muzica, pentru că simte că are această înclinare artistică.

'Îmi place foarte mult muzica și îmi pare rău că nu am studiat-o, atât vocal cât și instrumental. Aș fi vrut să studiez pianul. Și vioara, deși e mai complicată, dar eu niciodată nu am fugit de lucrurile complicate. Aș fi început cu pianul și pentru că înțeleg că așa se începe, dar și pentru că îmi place mult pianul. Este complicat să mai merg la școală acum, să studiez muzica, pentru că nu mai am timp. Nu aș putea să fac azi o oră, peste o lună o oră', mărturisește Alina Pușcaș în cadrul emisiunii 'CulTOUR'.

Vorbind despre viața personală, mămica Alina Pușcaș spune despre ea că se consideră echilibrată în ceea ce privește modul în care își crește copiii. 'Cred că sunt o mamă echilibrată. Nu sunt nici foarte disperată să protejez cu orice preț copilul, să-I țin într-un cocon, dar nici foarte lejeră. De exemplu mă panichez dacă simt că ar putea fi într-un pericol. Mi-e teamă de partea asta cu îmbolnăvirile, pentru că am avut multe episoade, mai ales cu Alex', mai spune Alina Pușcaș.

Citește și

TVR a dat un milion de euro pe recitalurile de la Cerbul de Aur! Sume fabuloase încasate de artiști. Cântăreața Nicole Scherzinger, cel mai bine plătită!