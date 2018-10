La inițiativa chef-ului Cristi Dobre, 20 de chefi din toată țara s-au strâns la Buzău și s-au pus la dispoziția nevoiașilor gătindu-le tot felul de bunătăți.

Localul care a pus la dispoziția chef-ilor bucătăria le-a oferit celor 35 de beneficiari un desert franțuzesc cum nu au mai avut parte.

„Felul principal a fost Chicken Ballotine, un piept de pui umplut cu ciuperci, hribi galbeni și cașcaval afumat, făcut la cuptor și servit cu piure de cartofi și muștar franțuzesc cu semințe, cu roșii cherry colorate negre și galbene, baby ardei baby carrot caramelizați, un sos cu salam Chorizo și crispsuri de păstârnac la felul principal”, a explicat chef Cristi Dobre.

Cei 35 de beneficiari au avut parte și de un starter făcut de cei 20 de chefi pe bază de peste: un pateu de macrou, somon afumat cu susan negru și păstrăv afumat home made.

„Ideea mi-a venit într-o seară când mergeam prin oraș și două persoane mi-au cerut bani să își cumpere de mâncare. Am lansat provocarea pe Facebook si așa am demarat. Inițial, am propus ca noi să punem bani pentru ingrediente, stabilisem un meniu mai puțin complicat, dar în ultimele 24 de ore s-au oferit tot felul de sponsori care ne-au pus la dispoziție foarte multe produse, legume bio, iar atunci am zis să facem si noi un meniu mai complex”, a mai spus chef Cristi Dobre.

La acțiunea inițiată la Buzău au luat parte chefi din Brașov, Făgăraș, Iași, Bacău, Onești dar și din Italia. De asemenea, un producător tradițional de păstrăv afumat a străbătut peste 300 de kilometri pentru a aduce din bucatele sale persoanelor fără posibilități de la Buzău.

„La apelul lui Cristi am venit cu păstrăv afumat de la Iași. Am străbătut peste 300 de kilometri, dar asta nu este o problemă. Dacă nu reușeam, l-aș fi trimis, însă am vrut să fiu aici, la această acțiune”, a declarat Florin Vechiu, producător de păstrăv din Iași.

Cei 35 de „clienți” ai chefilor adunați miercuri la Buzău mănâncă zilnic la Cantina de Ajutor Social din Buzău. Municipalitatea alocă 13 lei pe zi pentru o persoană. Miercuri însă, ei au avut parte de un meniu fine dining al cărui cost este undeva la 300 de lei.

Invitații au început să sosească după ora 13.oo. Mai întâi copiii, iar un pic mai târziu bătrânii fără adăpost aduși de mașinile Poliției Locale. Spălați și aranjați, aceștia au luat loc la mese și au așteptat liniștiți să fie serviți, la final declarându-se extrem de încântați și dornici să repete astfel de experiențe culinare.