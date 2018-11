Rezoluţia privind statul de drept în România va fi discutată azi în Parlamentul European

Proiectul de rezoluție a fost convenit de reprezentanții grupurilor politice din comisia de justiție și libertăți a Parlamentului European (Comisia LIBE).

În plus, Legislativul UE condamnă intervenția violentă și disproporționată a forțelor de poliție în timpul protestelor de la București din august 2018.

Draftul integral al Rezoluției:

Rule of Law in Romania_final Draft on Scribd

Draftul rezoluției va fi discutat în ședința de joi a Parlamentului European, iar rezoluția ar putea fi supusă votului pe data de 14 noiembrie. În aceeași zi, Viorica Dăncilă este chemată în Parlamentul României, pentru a da explicații în cadrl „Orei prim-ministrului”. Solicitarea a fost făcută de liberali, pentru dezbateri pe tema „Angajamentul Guvernului Dăncilă privind respectarea recomandărilor Comisiei de la Veneţia şi ale reprezentanţilor instituţiilor UE referitoare la modificările legilor Justiţiei, ale Codului penal şi ale Codului de procedură penală”.

Miercuri, vicepreședintele Camerei Deputaţilor, Florin Iordache (PSD), a declarat, despre următorul raport MCV şi rezoluţia Parlamentului European privind justiţia din România, că legislaţia românească în domeniul justiţiei „poate fi un exemplu”, iar criticii ei „să citească mai bine”, potrivit Mediafax.

De cealalt[ parte, deputatul USR Stelian Ion a declarat, tot miercuri, despre draftul de rezoluţie a PE pe tema justiţiei din România, că Bucureştiul a făcut paşi înapoi în lupta împotriva corupţiei şi că nu poate fi vorba de o conspiraţie pentru că mai multe organisme europene spun acelaşi lucru.

CITEȘTE ȘI:

VIDEO | Libertatea a intrat în camera unde va funcţiona cel mai puternic laser din lume! Uşa are 120 de tone, zidurile 2 metri grosime