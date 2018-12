Rochia inteligentă a fost creată pentru agenţia de publicitate Ogilvy în cadrul unei campanii în numele companiei de băuturi Schweppes, Anterior, au fost intervievați bărbații care au spus că hărţuirea nu reprezintă o problemă majoră pentru femeile care merg în cluburi. Aceiași reprezentați ai sexului tare au fost subiecții activi ai experimentului, în care trei femei purtând rochiile cu senzori au mers într-un club din Brazilia.

