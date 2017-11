Româncă agresuată sexual în Italia de un infirmier. Georgeta Pleșa, în vârstă de 47 de ani, originară din comuna Mărișel, județul Cluj, a plecat în Italia, în urmă cu 12 ani, pentru un trai mai bun… ca orice român.

Doar că, recent, în timp ce îngrijea o bătrână din Cosenza, susține că a trăit coșmarul vieții sale.

Concret, ea a declarat – pentru gazetaromaneasca.com – că a fost agresată sexual de un infirmier de origine italiană, care îi făcea analizele acelei bătrâne.

Drama e și mai mare pentru româncă, pentru că după ce a denunțat cazul la Poliție… și-a pierdut locul de muncă, iar agresorul nu a pățit nimic.

Ulterior, Georgeta a lucrat o perioadă la Rimini, apoi s-a întors la Cosenza, dar acum se ocupă doar de curățenie.

«La data de 25 mai 2017 s-a întâmplat. Eu lucram la o familie în Cosenza, îngrijeam o bătrînă.

În casă m-a dus la lucru un infirmier, care chiar de la început, la telefon, mi-a cerut datele mele personale și auzind că sunt născută în anul 1969, mi-a răspuns „faci dragoste 69”.

M-am documentat ce înseamnă, pentru că nu eram la curent cu termenii.

El venea să ia sânge bătrânei, pentru analize. Când ne-am întâlnit, sincer i-am pus întrebarea ce voia să zică „dragoste 69”, iar infirmierul, fără să răspundă, a reacționat în mod foarte urât, strâgându-mă forțat brațe. Mi-a luat mâna și-a dus-o să-i prind organul sexual în mână. Am reușit să mă eliberez de el, fugind în verandă, zicând că data viitoare nu-l mai las să intre în casă, dacă sunt singură cu doamna bolnavă.

El a plecat, eu am pregătit prânzul pentru doamnă, și i-am zis ceea ce s-a întâmplat. Nu-i venea să creadă. Terminând curățenia în bucătărie, am sunat la 112 la Carabinieri și mi-au spus că trebuie să merg în Cazarmă să fac „denuncia”. Văzând că nu vin ei, am sunat la 113, la Polizia di Stato, care a trimis o patrulă. Au intrat în casă și le-am povestit ce se întâmplase, rugându-i să investigheze la ASL (Dispensarul local – n.r.), pentru ca să trimită personal să facă tratamente la bolnavi, nu să violeze „badantele” (îngrijitoare – n.r.).

M-au invitat să merg la Questura să fac denunț, ceea ce am și făcut. Între timp, am fost dată afară de la acel loc de muncă. Cred că Poliția continuă ancheta, dar nu am detalii.

Aș vrea să trag un semnal de alarmă, pentru ca persoanele care lucrează în casele italienilor să fie respectate pentru ceea ce fac. Să nu considere că toate suntem curve.»