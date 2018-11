Vasile Roșu este viceprimarul orașului Broșteni, iar asemănarea sa evidentă cu Romică Țociu l-a adus, de foarte multe ori, în postura de a da sute de autografe în locul actorului: 'Romică îmi este dator. Mergeam pe la mare, iar oamenii nu mă lăsau să plec. Ce să le spun? Am mers înainte, nu le-am stricat inima oamenilor să le spun că nu sunt eu.', declară acesta. Din pasiune pentru gătit, Vasile Roșu va ajunge în platoul 'Chefi la cuțite', fără să știe că la bancul de lucru alăturat, Romică Țociu își va face intrarea într-un mod inedit, gătind și el pentru chefi: 'Nu am avut așa emoții nici când m-am însurat a patra oară! Am zis că sunt eu!', adaugă viceprimarul entuziasmat.

Și pentru Romică Țociu, momentul din platou se va dovedi a fi unul memorabil: „Este extraordinară experiența 'Chefi la cuțite'. Am avut emoții, evident, pentru că am gătit pentru niște chefi și am crezut că voi găsi acolo niște bestii, când colo, sunt trei băieți misto. Nu sunt pentru prima dată în bucătărie, pentru că de obicei gătesc acasă. Fac tot ce mi se cere. Supe, supe creme, ciorbe, mâncare la cuptor. Felul meu de mâncare preferat? Limbă cu praz și măsline.”, a dezvăluit actorul.

Citește și

Ne iubim regina Centenarului prin vorbe, vecinii noștri o respectă prin fapte. Bulgarii au făcut din reședința reginei Maria de la Balcic o bijuterie, românii au batjocorit-o pe cea din Mamaia