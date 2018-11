Cristoteca este un fel de discotecă în care se va asculta muzică creştină. Rona Hartner a declarat de mai multe oti că este o persoană credincioasă, astfel că se explică dorința ei de a face o cristotecă.

„Când am fost la cluburi am văzut că erau foarte multe mesaje negative în piese. Vreau să realizez unica cristotecă din Europa. Vor fi melodii electro. Ideea este că bucuria reală îl bucură pe Dumnezeu pentru tot ce ai primit. Vor fi două ore. Am făcut deja cinci concerte. Va avea loc într-o sală de concert, nu într-o biserică”, a spus Rona Hartner la Vorbește lumea.

Are aproape 45 de ani, însă reușește să se mențină la silueta de pe vremea când devenea celebră cu rolul din filmul Gadjo Dilo. Rona Hartner a slăbit 10 kilograme la filmările pentru Ferma Vedetelor, ajungând de nerecunoscut chiar și pentru cei din familie.

