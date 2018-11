'Am plecat de acasă pregătită pentru ce era acolo! În faţa televizorului am avut preferaţi, acolo nu mai erau aşa spectaculoşi. Am simţit asta, că au nevoie de lumină, de speranţă, toţi erau demoralizaţi, aveau nevoie de energie pozitivă. Ferucio şi Boboc plângeau când am ajuns eu acolo, ei ajunseseră la Exatlon înaintea mea. Nu există lider în echipă. M-am cerut afară, erau tensiuni mari, se ajunsese la împins, la înjurat, la vorbit urât. Eu funcţionez dacă îmi vorbeşti calm şi frumos. Nu suport să urle cineva la mine, mă blochez.', a mărturisit Roxana Vancea la Teo Show, potrivit Cancan.

Însă un alt lucru a atras atenția telespectatorilor. Vancea a dorit să-și etaleze picioarele superbe purtând o rochie mini. În evidență a mai ieșit și bustul generos, având în vedere că piesa vestimentară era suficient de decoltată.

FOTO: CAPTURĂ VIDEO KANAL D VIA CANCAN

CITEȘTE ȘI: Terapia lui Cristiano Ronaldo și Sharon Stone prinde teren în România. Ozon în sânge pentru tinerețe fără bătrânețe

FOTO: INSTAGRAM