Ruby, într-o situație dificilă. “Simt că nu mai pot “

La televizor părea mult mai distractiv, dar chiar este foarte greu. Uneori simt că nu mai pot, că fizicul meu nu rezistă, dar trag de mine până simt că mor!', a declarat ea. Pentru Adrian, iubitul ei, „Asia Express' este mai mult decât şi-a imaginat. „E cea mai tare experienţă. Am mers o oră şi jumãtate pe jos şi când am crezut că am găsit o maşină, ne-a dus de unde plecasem. Eu credeam că e greu, dar nu că e atât de greu. Mă aşteptam să ne lovim de nişte lucruri, dar e super dificil, sunt momente în care e vorba pur şi simplu de noroc şi te enervezi că nu le poţi controla. Acum îmi dau seamă că la TV se vede doar o parte din alergătura asta, pentru că nu ai cum să dai tot, dar se întâmplă tot felul de chestii care pur şi simplu te ameţesc, oricât ai fi de pregătit. Mi-e greu şi pe drum pentru că ghiozdanul meu e cât două ghiozdane, trebuie să car şi o parte din ce are ea. Dar e cea mai tare experienţă pe care am trăit-o vreodată', a povestit el.

Filmările pentru cel de-al doilea sezon „Asia Express', cel mai dur reality show de aventură difuzat în România, au loc anul acesta în Sri Lanka şi India. 9 perechi de vedete sunt hotărâte să străbată Drumul Elefantului pentru a ajunge la premiul de 30.000 de Euro şi pentru a trăi experienţa vieţii lor. Fiecare pereche are la dispoziţie un Euro pe zi şi trebui să îşi găsească singuri mâncare, cazare şi transport.

