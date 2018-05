Rudel Obreja a fost vocal în ultimul său cuvânt și la plecarea de la instanța supremă, care a rămas miercuri noapte în pronunțare în dosarul Gala Bute. El spune că ar putea pleca „în cantonament” într-un loc răcoros în vreme ce Elena Udrea este „în cantonament” în Costa Rica.

Completul de cinci judecători de la instanța supremă a rămas, miercuri noapte, în pronunțare în dosarul Gala Bute context în care, toți inculpații, mai puțin cei absenți, le-au vorbit judecătorilor.

În ultimul său cuvânt, fostul șef de la FRB, Rudel Obreja, organizatorul Galei Bute, și-a menținut poziția, respectiv că în spatele acestui dosar au stat interese pe care nu le-a enumerat și că el este nevinovat.

„S-a afirmat aici ca dosarul e construit pe emoție. Așa este și nu doar atâta. Eu sunt cel mai bătrân în acest dosar. Dosarul a avut la baza un scenariu orchestrat. Totul e un vector de imagine pentru ce urma să fie, adică inculparea Elenei Udrea. Nu o apăr eu pe Udrea. Știu totuși că adevărul trebuie spus așa cum e el. Eu am șapte infracțiuni din care patru la fonduri europene. Eu am fost doar prestator de serviciu. Știe oricine că poate fi tras la răspundere un solicitant de fonduri. Repet, eu am fost prestator. Dacă recunoșteam tot cum vroiau procurorii mai aveam azi acest dosar??”, a explicat Obreja indignat.

Au vrut să îl „scuture” de denunțuri

„Ați auzit o mulțime de neconcordanțe, de lucruri nereale ce ies din acest dosar. Sunt născute din faptul că au încercat cumva ca să mă inculpe și să scoată de la mine denunțurile. În patru feluri mi s-au cerut denunțurile față de Udrea și față de Băsescu. Eu sunt acuzat că am făcut o evaziune fiscală împreună cu două persoane ce nu au fost găsite și audiate.Actele de la dosar arată că în anul evaziunii am plătit 14 miliarde la stat și patru miliarde impozit pe profit.

Uitați-vă la mine. Nu am față de prost. Am făcut cel mai mare eveniment indoor de acest gen cu credit de la BRD. Eu nu regret nimic, dar absolut nimic. Nu mi-e teamă. Nu aștept nici bunăvoință dar nici răutate. Am doi copii minori și mi-e foarte greu să vorbesc când vine vorba de copiii mei. Deasupra dumneavoastră, a celor cinci mai este doar Dumnezeu. Onorați haina pe care o purtați cu mândrie. Lăsați presiunile făcute, bine orchestrat. Vreau să cred că voi primi ceea ce merit așa cum Dumnezeu mi-a hărăzit”, a încheiat ispășit Obreja.

Pot pleca „în cantonament” la răcoare

La ieșirea din instanță Obreja spune că ar putea merge la închisoare în vreme ce Elena Udrea petrece timpul în Costa Rica.

„…Ce să faci mai mult? Ceri expertize independente, se respinge. Ce să facem?

Poate facem puțin cantonament. Eu m-am lăsat de box, de vreo 28 de ani, dar vreo 15 ani de zile am fost în cantonament, se pare că mă apuc din nou de box, acum la a doua tinerețe și mai plec în cantonament…

…da, cantonamentele lor (Elena Udrea – n.r.) sunt mai însorite. E alegerea fiecăruia.

Eu am spus că rămân aici, să lupt până la capăt, indiferent de ce va fi, și, indiferent de va fi să plec în cantonament, acolo unde e mai răcoare, nu voi abandona lupta până când nu voi dovedi adevărul”, a spus Obreja la plecare de la instanță.

