Salariul mediu depășește acum 2.700 de lei. Care sunt domeniile cu cea mai mare creștere

Salariul mediu net pe economie a ajuns la valoarea de 2.720 de lei net în luna octombrie în creştere cu 13,7% faţă de perioada similară din 2017. A fost înregistrată astfel cea mai mare majorare din ultimul deceniu, arată datele oficiale de la Institutul național de Statistică, centralizate de zf.ro

„De aproape trei ani, cu foarte puţine excepţii, creşterea salariilor în sectorul privat a fost stabilă, în jurul valorii de 10% pe an, numai sectorul construcţiilor înregistrând rate de creştere mai mari de două cifre pe parcursul acestui an. În octombrie 2018, salariile nete din sectorul privat au înregistrat o creştere de 10,2% faţă de octombrie 2017, cu mult sub nivelul creşterii salariilor din sectorul public. (…) În sectorul public, salariile au crescut cu 22% faţă de anul anterior, spun analiştii ING Bank, potrivit sursei citate.

La creșteri a contribuit faptul că salariile din sectorul public au crescut semnificativ în ultimul an, pe fondul majorărilor decise de guvern în sectorul medical, astfel că salariul mediu din „sănătate şi asistenţă socială a ajuns la 3.516 lei net în octombrie, în creştere cu 31% faţă de perioada similară a anului anterior.

Față de anul trecut, s-au înregistrat măriri semnificative ale salariilor pentru activităţile de editare care includ şi editarea de software (+27%, până la aproape 5.400 de lei net), fabricarea băuturilor (+26%, până la 3.000 de lei net în octombrie 2018) şi fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice (+23%, până la 3.201 lei net).

