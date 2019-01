Cățelul a fost achiziționat pentru a devenii viitorul „câine de avalanșă”, arată Dispeceratul Salvamont în postarea „Câini de avalanșă Salvamont România”.

„Sunt viitorul câine de avalanșă de la Salvamont Prahova. Încă nu am un nume… Îl ajutați pe Sergiu Frusinoiu, viitorul meu conductor, sa îmi găsească un nume? Numele meu de canisă este Legend New Gold Box, dar îmi trebuie un nume pe care sa fiu strigat, atunci când lucrez, pe munte si acasă. Promit să fiu un câine destoinic, pe care sa-l iubească toți colegii salvatori montani din Bucegi!” au scris salvatorii sub fotografie.

