Șantierul DMHI Mangalia, controlat de statul român cu 51%

Cu o vastă experiență în construcția de nave și în managementul șantierelor navale, dovedită inclusiv în România, la Galați, Damen va prelua controlul operațional.

Este așteptată o recuperare durabilă și eficientă a activității. În calitate de acționar majoritar statul român va monitoriza cu atenție evoluția în Șantierul Naval, pentru a se asigura în legătură cu revitalizarea obiectivului industrial.

„Sunt bucuros să pot anunța finalizarea tranzacției pachetului de acțiuni la Șantierul din Mangalia, la exact 4 luni de când am anunțat public că împreună cu echipa din minister am rezolvat o situație de blocaj care dura de prea mult timp. Acum avem motive de optimism în ceea ce privește viitorul șantierului și revitalizarea acestuia. Am încredere că partenerul olandez va contribui la relansarea activității în șantier și la dezvoltarea acestuia', a declarat Dănuț Andrușcă, ministrul Economiei.