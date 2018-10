Aproximativ 20 de părinți s-au învoit de serviciu pentru a venit la școală și a-și susține copiii în fața profesoarei de Tehnologie, Mihaela Cioc. Dascălul, care predă la clasele 5-8, este acuzată că le vorbește urât micuților, este rasistă și oferă note într-un mod haotic, fără să țină cont de cât de bine s-au pregătit elevii.

Totodată, părinții revoltați au făcut petiții la directoarea școlii, care s-a angajat să rezolve problema nu mai devreme de 30 de zile.

Acum, părinții nu mai vor să-și lase copii să intre la ore cu această profesoară, neacceptând termenul de 30 de zile impus de formalitățile necesare soluționării cazului.

Din spusele părinților, profesoara ține jucării de pluș pe catedră, lucru care ridică mari semne de întrebare. Ei mai susțin că examenul psihologic al cadrului didactic a fost făcut la o clinică privată.

Profesoara are grave deraieri comportamentale și de limbaj. Termeni ca 'nesimțit', 'sclav', 'handicapat' sunt la ordinea zilei, arată părinții, care adaugă că micuții trăiesc o traumă.

„Am venit pentru a-i ajuta pe acești copii să scape de jignirile și temerile pe care le au la ora de tehnologie cu doamna profesoară Mihaela Cioc. Copiii au fost supuși în cadrul orelor la mai multe teste psihologice. Copilul îmi spune că trebuie să asiste la oră cu o jucărie de pluș, dacă nu ascultă și respectă tot ce spune dânsa, vor lua toți (nota) 2. Nu au dreptul să se miște în bancă. Doamna este superioară copiilor, iar copiii sunt sclavii dânsei. Nu este adecvat limbajul pentru un cadru didactic! Am anunțat directoratul, s-a mers către ISMB. Am înțeles că are reclamații făcute la secția 23 de poliție.

Am fost anunțați că se va rezolva în 30 de zile, ceea ce nu mi se pare normal (…). Părinții nu sunt dispuși să mai așteptăm cele 30 de zile”, a declarat Ionescu Mihaela, părinte.

„Ne susținem copiii. Doamna profesoară are un comportament inadecvat și un vocabular agresiv la adresa copiilor noștri. Avem un an foarte greu, un an în care trebuie să ne axăm pe română și matematică, nu pe o materie despre care nu cred că-i ajută pe copii foarte mult. Copiii sunt speriați, nu mai vor să intre la ora dânsei. De aceea suntem alături de ei până când se va rezolva această situație. A predat la alte școli, a fost dirigintă. Sunt probleme vechi. Noi am lăsat să vedem cum este. I-am lăsat să interacționeze cu dânsa. Nu credeam că o să se ajungă aici. Nu se poate să vină o doamnă și să ne jignească copiii și să le spună că nu sunt buni de nimic”, susține o altă mamă.

Într-o petiție adresată directoarei, părinții mai adaugă că profesoara le zice elevilor că sunt vinovați pentru moartea mamei sale și că deține o armă.

Mobilizarea părinților pentru acest caz este o priveliște rară, mai ales că notele de 1 și 2 aruncate în catalog le afectează mediile copiilor care vor să meargă la un liceu mai bun.

Inspectoratul a promis că va analiza situația și arată că ia în calcul înlocuirea temporară a profesoarei până la concluzia finală a anchetei.

'Acum două zile, au venit în audiență la doamna Inspector General părinți. Au fost însosiți și de doamna director a instituției de învățământ, deci situația era cunoscută. De anul acesta este profesor pe 12 ore rezervate și profesor suplinitor. Din nota informativă reiese că timp de 3 săptămâni, activitatea dumneaei nu a generat conflicte în clasă. După aceste săptămâni, când a început evaluarea elevilor, au început aceste conflicte. Ceea ce mai știm, și se pare că se confirmă, că limbajul doamnei profesoare este inadecvat și discriminatoriu și că evaluarea este extrem de exigentă, drastică.

Am consiliat conducerea instituției de învățământ și recomandarea este că începând ca ziua de luni să se pornească o cercetare disciplinară a cadrului didactic. În urma acestei cercetări urmează să fie stabilite și sancțiunile, care pornesc de la un avertisment verbal până la desfacerea contractului de muncă. Însă acest ultim aspect vizează un comportament deviant al cadrului didactic, fapte extrem de grave pe care să le fi făcut profesorul. Recomandarea ISMB ar fi ca până la soluționarea anchetei, cadrul didactic să fie înlocuit', au declarat reprezentanții Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

FOTO: Dumitru Angelescu / Libertatea