de Remus Dinu (GSP), Remus Vlad (Libertatea)

Primarul Valentin Vrabie, care și-a dat demisia din ALDE și a trecut la partidul PRO România, vrea să ancheteze modul în care comenzile politice interferează cu aplicarea legislației. A fost nemulțumit de o decizie a Jandarmeriei Constanța, care a interzis accesul spectatorilor pe stadionul din Medgidia – stadion care se află pe locul trei în România în ceea ce priveşte numărul de locuri în tribune, 32.700.

„În calitate de primar al municipiului Medgidia doresc să trag un semnal de alarmă cu privire la abuzurile comise de reprezentanții Jandarmeriei Române şi consider că instituțiile abilitate ar tebui să cerceteze modul în care comenzile politice interferează cu aplicarea legislaţiei în vigoare. După zece ani în care oraşul Medgidia a fost vitregit de sport, am înfiinţat acest club sportiv în care activează peste treizeci de ramuri sportive. Iar acum, când am ajuns la performanţe, se doreşte a se face totul praf. Această situaţie creată reprezintă o gravă jignire adusă tuturor cetăţenilor municipiului nostru”, a declarat primarul din Medgidia, Valentin Vrabie.