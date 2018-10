„Răspunsul este dur, nu prea folosesc asemenea cuvinte, dar e corect: eu sunt creştin, dar nu sunt cretin. Eu sunt creştin-democrat şi înseamnă că îmi iubesc familia, îmi iubesc biserica, îmi iubesc autoritatea locală. Astea sunt principiile creştin-democraţiei. Dar asta nu înseamnă că nu pot convieţui într-un partid care provine din fuziunea a două partide. A spune despre mine că ‘este incompatibil’ sau ‘nefiresc’, că deşi sunt creştin-democrat, nu susţin referendumul… Eu nu am spus niciodată că nu susţin familia”, a spus Preda, la RFI.

Preda: ” Dacă poate Ludovic Orban să se schimbe, bine. Dacă nu, rezultatele vor fi catastrofale la primăvară”

El a precizat că este falsă această abordare, iar Partidul Naţional Liberal se duce într-o direcţie greşită.

„Românii au nevoie de soluţii, românii nu au nevoie de o politică a anilor ’96-2000, pentru că politica ’96-2000 pentru dreapta românească a însemnat începerea dezastrului, dispariţia PNŢCD. Iar acum, PNL, dacă nu-şi revizuieşte foarte rapid oportunitatea de a conduce România, de a arăta românilor că poate conduce România cu soluţii, degeaba jucăm ping pong cu ‘Dragnea e de vină’, ‘Dragnea este un hoţ’, ‘Dragnea este un nenorocit’. Asta vede fiecare cetăţean”, a mai declarat Cezar Preda.

Deputatul PNL a mai spus că ultima greşeală din partea conducerii PNL a fost „acea incredibilă plângere penală a unui şef de partid asupra unui prim-ministru”.

„Aşa ceva nu se face. Când l-am întrebat, mi-a spus că s-a consultat cu nişte prieteni. Pe urmă, văzând că această glumă se îngroaşă şi că este atipic pentru politicieni să înceapă să arunce unul spre altul cu plângeri penale, a pus partidul să voteze. Deci, o greşeală mare! Apoi, de fiecare dată, noi facem plângeri penale parlamentarilor, când avem atâtea şi atâtea posibilităţi pe regulamentul Camerei sau Senatului să acţionăm. Noi întotdeauna ne-am concentrat acum să facem tot felul de atacuri la CCR şi când aveam, şi când nu aveam dreptul. Iată cum se adună toate acestea, iar faptul că ne ascundem sub o aşa-zisă Opoziţie pe mine nu m-a convins. Dacă poate Ludovic Orban să se schimbe, bine. Dacă nu, rezultatele vor fi catastrofale la primăvară”, a afirmat deputatul PNL.

Iulia Scântei: „Am văzut colegi care în timpul campaniei electorale pentru referendum au dus discursul într-o extremă de nepermis”

Senatorul liberal Iulia Scântei a precizat luni că prin mesajul critic la adresa conducerii PNL pe care l-a publicat Facebook nu a solicitat nicio demisie, subliniind că a transmis doar faptul că forma care este aleasă pentru susţinerea proiectelor „nu este racordată la realitatea din jur”.

„Eu l-am postat direct (mesajul – n.r.). Nu s-a solicitat nicio demisie. Nu văd de ce ar trebui să solicităm demisia preşedintelui de partid, cât timp a fost ales democratic, printr-un congres, dar cu un program, de a câştiga viitoarele alegeri, oricare ar fi acelea. Ceea ce am postat aseară vine dintr-o reflecţie pe care am avut-o mai demult, că forma în care alegem să ne susţinem proiectele nu este racordată la realitatea din jurul nostru. Folosim tonuri şi incitări la ură. Am văzut colegi care în timpul campaniei electorale pentru referendum au dus discursul într-o extremă de nepermis, lucru pe care nu pot să îl accept ca senator liberal”, a afirmat Scântei la Parlament.

BEC a anunțat rezultatele referendumului pentru definirea familiei. Prezența la vot se ridică la 20,96%, cu aproape 9% sub pragul necesar pentru validarea referendumului.

Liderul PNL Ludovic Orban se loveşte deja de contestatarii în interiorul partidului, după modul în care a poziţionat formaţiunea la referendumul pentru familia tradiţională.

Parlamentarii Adrian Săftoiu, Cătălin Predoiu şi Alina Gorghiu au transmis aceaşi mesaj, în acelaşi timp, pe Facebook, în care critică conducerea PNL şi folosesc hashtagul #Ajunge. Se cere şi demisia secretarului general al PNL, Robert Sighiartău, un susţinător înfocat al modificării Constituţiei în privinţa redefinirii familiei.

