Adalicia Montecinos a declarat că fiul său, Johan, a suferit foarte mult după ce a petrecut cinci luni într-un adăpost din Arizona, fiind separat la frontieră în Texas de tatăl său, care a fost apoi deportat.

'Când l-am văzut, l-am strigat pe nume și el s-a speriat și a început să plângă. Nu m-a recunoscut', a povestit mama copilașului.

Johan s-a apropiat în cele din urmă de părinții lui și a început să râdă și să redevină un băiețel vesel care a fost înainte după ce a fost îmbrățișat, sărutat și îngrijit ce mama lui. Montecinos a spus că este foarte fericită să își aibă copilul înapoi, dar și-a exprimat furia că a fost ținut departe de ea luni de zile, fiind obligată să-l vadă doar pe înregistrări video.

„Nu-mi voi mai vedea niciodată fiul făcând primii pași, sau la prima aniversare. Asta am pierdut, acele amintiri pe care fiecare mama le prețuiește și despre care îi povestește copilului mulți ani mai târziu', mai spune Adalicia.

Cazul lui Johan a fost cel care a declanșat scandalul familiilor separat la graniță, după ce jurnaliștii The Associated Press au scris despre apariția sa într-o sală de judecată din SUA la începutul acestui an și decizia de a fi despărțit de părinții lui.

„Nu m-am gândit niciodată că ar putea fi atât de crud”, a spus Rolando Antonio Bueso Castillo, tatăl lui Johan. Bărbatul de 37 de ani a încercat să intre atunci în SUA în căutarea unei vieți mai bune, sperând că fiul său, atunci de zece luni, să nu fie obligat să crească în sărăcia în care a trăit el toată viața.

El spera să ajungă în Maryland, acolo unde locuiește fratele său mai mic și soția sa, care au părăsit Honduras în urmă cu șapte ani.

Rolando, care câștiga 10 dolari pe zi ca șofer de autobuz în Honduras, era conștient de pericolele pe care le va avea de înfruntat la trecerea graniței Mexicului, dar și-a asumat riscul și a plătit unui contrabandist 6.000 de dolari, bani primiți de la fratele său, pentru a-i duce în Statele Unite. La plecarea în călătoria clandestină spre tărâmul de vis, bărbatul însoțit de copilul de zece luni, avea la el cinci haine de bebeluș, trei jachete, o păturică albă, loțiune și cremă pentru bebeluși, 50 de scutece și două cutii cu lapte praf.

Cei doi au ajuns să fie închiși într-un camion timp de trei zile alături de alți părinți și copii care se îndreptau spre același loc. Ajunși în orașul de frontieră mexican Reynosa, au urcat pe o plută improvizată și au plutit în Rio Grande către SUA. Au trecut prin peria Texas până când un agent de patrulare american de frontieră i-a văzut și i-a întrebat unde merg. Rolando a răspuns simplu 'în căutarea visului american'.

Cei doi au fost duși într-un centru de detenție, unde au fost ținute într-o celulă. Timp de trei zile nu i s-a permis nici măcar să-i spele și să-i schimbe bebelușul. Se gândea totuși că cel mai rău lucru care i se putea întâmpla era să fie deportat înapoi în Honduras.

Dar după cinci zile, ofițerii de imigrare i-au dus într-un birou, iar acolo un bărbat i-a luat copilul din brațe. A fost ultima dată când l-a văzut pe Johan pentru următoarele cinci luni.

Rolando, care se pare că a încercat să intre în SUA de patru ori până atunci, a petrecut 22 de zile închis în diferite centre de detenție de-a lungul graniței Texas, fără să știe nimic despre ceea ce i s-a întâmplat fiului său și fără bani să-și sune soția.

A fost în cele din urmă deportat înapoi în Honduras și i s-a spus că fiul său i se va alătura peste două săptămâni, dar acestea s-au transformat în cinci luni. 'Faptul că am încercat să intru în Stalte Unite nu a fost vina fiului meu. De ce a trebuit să fie el cel pedepsit?', a încheiat tatăl.

