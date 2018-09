Italianul criminal a trimis o scrisoare celor de la ilsitodifirenze.it, plină de greșeli gramaticale, în care a dat detalii despre teribilul eveniment, care a șocat lumea la vremea respectivă, a informat observatortv.ro.

„Sufăr pentru acea fată”

„Bună ziua Mateo, am primit scrisorile tale, dar nu am răspuns până acum pentru că îmi pare foarte rău pentru ce s-a întâmplat, pentru că sunt responsabil pentru acea moarte, pe care nu am dorit-o. Când am plecat de lângă acea fată respira, trăia, nu m-am gândit la sfârşitul care avea să urmeze”, a scris criminalul.

„Sufăr pentru acea fată, pentru copilul ei, pentru părinţii mei, care sunt foarte bătrâni și fac un efort uriaş în fiecare săptămână să vină și să mă vadă și, deși au un astfel de fiu nenorocit, mă iubesc”, mai scrie Viti.

Bărbatul îi dezvăluie ziaristului că s-a apucat să studieze istoria şi s-a înscris la o universitate, pe care speră să o poată absolvi.

