„Azi 2 septembrie 2018, se împlinesc 5 ani de când ne-ai părăsit, neașteptat și crunt, lăsând în inimile noastre nesfârșită durere și suferință. Suntem cu sufletele îndurerate, și cu gândul la tine, azi și în fiecare zi a vieții noastre. Rămâi îngerașul nostru, purtat în suflete cu iubire și dor. Nu te vom uita niciodată, Ionuț”, a scris mama lui Ionuț Anghel.

Pe 18 august 2018, Ionuț Anghel ar fi împlinit 9 ani. La 5 ani de la cumplita tragedie, Andreea Anghel, mama lui Ionuț, ne-a povestit că, anul acesta, familia i-a făcut o pomană altfel.

Anul acesta, ea și familia i-au făcut pomana lui Ionuț în postul Sfintei Marii.

„A venit preotul la cimitir. Am făcut așa cum se face la orice pomană. Și am dat de pomană multor copii. Doar că, fiind post, le-am dat numai dulciuri de post, am căutat unele care să fie bune, să le placă, dar fără ouă și lapte. Și am împărțit și multe fructe, că îi plăceau lui Ionuț”, a spus Andreea Anghel, în exclusivitate pentru Libertatea.

Andreea Anghel a scris și o carte în memoria lui Ionuț. „Prin ea, am dat sens morții lui. Cartea începe cu poeziile lui de la grădiniță”, spune Andreea.

Ultima poezie pe care Ionuț a recitat-o (din iunie 2013, și care apare și în această carte), cu trei luni înainte de a pleca la ceruri, se încheie așa: „Cine mai vrea să mă vadă/ Nu-s acasă, am plecat”.

