Întrebat dacă zvonurile privind căsătoria sunt adevărate, designerul a negat informația. 'Eu v-am zis deja: am copii și aici s-a terminat subiectul. Eu nu vreau să mă căsătoresc, nu cred în aceasta instituție, am numai exemple negative în jurul meu și chiar nu îmi doresc să am și eu un mariaj ratat', a declarat Botezatu.

Designerul a continuat spunând că 'Eu nu cred în acte, cred în dragostea sincera, în dragostea adevărata…Sunt sigur însă că pe mine cine m-ar iubi, m-ar iubi și pentru că sunt Botezatu și pentru piedestalul pe care sunt cocoțat. Mi-aș dori totuși să vadă și dincolo de asta, în spatele micului ecran și sa-l descopere pe omul Cătălin”.

În ultima perioadă, designerul i-a luată apărarea Biancăi Drăgușanu și a vorbit la superlativ despre perioada în care au fost împreună. „Am avut norocul să fiu iubit de femei care m-au adulat pentru ceea ce sunt eu și lor le mulțumesc că au existat în viața mea și și-au pus amprenta pe bărbatul Cătălin Botezatu. Bianca este una dintre ele. Ea chiar m-a iubit pe mine pentru ceea ce sunt, iar eu am iubit-o pentru ceea ce a fost, este și va fi', a spus creatorul de modă.