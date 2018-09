Secretarul de stat în MAE, Cristian Winzer, executat silit. Decizia este „fără cale de atac”

Cristian Gabriel Winzer a intrat în Ministerul de Externe pe un post de consilier al lui Victor Negrescu, ministru delegat pentru Afaceri Europene. După numai câteva zile, Negrescu l-a propulsat pe Winzer în funcția de secretar de stdat pentru Relații Interinstituționale și Juridice, relatează Newsweek.

Cu toate că nu are experiență diplomatică, Winzer a ajuns să gestioneze negocierile din partea României pentru Brexit. Conform fișei postului, secretarul de stat Cristian Winzer are atribuții directe atât în analizarea și avizarea proiectele de acte normative care urmăresc transpunerea sau asigurarea cadrului de aplicare directă în legislaţia naţională a actelor legislative ale Uniunii Europene ori care au relevanţă europeană, cât şi în examinarea propunerilor legislative sub aspectul compatibilităţii cu reglementările Uniunii Europene, în vederea formulării punctului de vedere al Guvernului asupra acestora.

De asemenea, sora lui Winzer, Andra Winzer, a fost angajată la secția consulară a Ambasadei României de la Londra, notează sursa citată.

Pe 5 iulie 2018, secretarul de stat în Ministerul de Afacerilor Externe, Gabriel Winzer, a fost acționat în instanță de OTP Faktoring ZRT. Societatea, în calitate de creditor, a cerut judecătoriei Sectorului 3 să aprobe executarea silită a lui Winzer deoarece nu a returnat banii împrumutați, conform Newsweek.

Pe 17 iulie, instanța a „încuviințat executarea silită, fără cale de atac”. Potrivit declarației de avere din august 2017, Winzer a contractat un credit în valoare de 31.987 lei de la OTP Bank în 2015 care trebuia returnat în 2018.

Referitor la executarea silită a lui Cristian Gabriel Winzer, Biroul de Presă al MAE a menționat că acest lucru nu reprezintă „informații de interes public”.

Potrivit sursei citate, sora lui Winzer, Andra Winzer, a fost angajată fără concurs la Ambasada României la Londra. Într-un răspuns trimis de Biroul de Presă al MAE către Newsweek se arată că Andra Winzer „desfășoară activitate în cadrul Ambasadei României la Londra în calitate de funcționar consular contractat pe plan local, în baza unei convenții civile încheiate la data de 19 martie 2018”.

De asemenea, Ministerul Afacerilor Externe a menționat că „un eventual grad de rudenie între personalul contractat pe plan local și salariați ai Ministerului Afacerilor Externe nu ar reprezenta o stare de incompatibilitate, în conformitate cu prevederile legale invocate”.

Cine este Cristian Gabriel Winzer, secretarul de stat în MAE, executat silit

Potrivit Curentul, Winzer a fost numit în Ministerul Afacerilor Externe de PSD în locul conferențiarului universitar Ştefan Popescu care are un doctorat la prestigioasa universitate Sorbona.

Cristian Gabriel Winzer este fiul maiorului în rezervă Petru Winzer, cel care, în 2013 a fost prins copiind la un concurs la Curtea de Conturi atunci când nerușinatul era lector universitar și auditor în cadrul Departamentului XI al Curţii de Conturi, care verifică activitatea Ministerului Apărării, Ministerului de Interne, Ministerului Afacerilor Externe şi a Televiziunii Publice. Tot la Curtea de Conturi lucra, în 2013, și fiica lui Petru Winzer, Rebeca Andra Winzer, care ocupa un post de consilier.

Mama secretarului de stat din MAE, Anişoara Winzer, a fost cadru militar și mâna dreaptă a controversatului preşedinte al Sindicatului Cadrelor Militare Disponibilizate, colonelul Mircea Dogaru cel care a propus desfiinţarea Curţii Constituţionale, DNA, ANI şi CNSAS.

Reacția lui Cristian Winzer despre executarea silită

Cristian Winzer a precizat într-un drept la replică că nu neagă informațiile publicate, conform sursei citate.

Integral, mai jos, dreptul la replică:

„Deși informațiile solicitate de dumneavoastră anterior publicării articolului cu titlul ‘Secretarul de stat MAE Cristian Winzer, executat silit de recuperatori’ nu reprezintă informații de interes public, în condițiile obiective în care nu privesc și nici nu rezultă din activitatea instituției publice în cadrul căreia îmi desfășor activitatea profesională, în virtutea dreptului la replică și pentru corecta informare publică, apreciez util și necesar a face o serie de scurte precizări, după cum urmează:

Cauza numărul 15435/301/2018 a fost înregistrată pe rolul instanței de judecată la cererea creditorului din contractul de împrumut, OTP FAKTORING ZRT, iar NU a ‘recuperatorilor de credite’. Subsemnatul am avut calitatea de debitor în cadrul unui contract cu această instituție bancară, scadent în anul 2018. La momentul introducerii acțiunii în fața instanței de judecată, subsemnatul aveam reprezentarea fermă (fundamentată pe înscrisuri contabile) că am achitat integral creditul bancar. Fără a mă notifica în prealabil în legătură cu existența unui rest de plată, creditorul a inițiat procedura contencioasă, procedură care se soluționează de către instanța competentă fără citarea părților. Subsemnatul nu am avut astfel cunoștință nici de existența unui rest de plată și nici de existența acestei cauze pe rolul instanței de judecată. Prin Încheierea din data de 17.07.2018, instanța a încuviințat obligarea subsemnatului la plata sumei de 557,11 lei (respectiv restul de plată de care nu am avut cunoștință), la care s-au adăugat 200 lei cu titlu de cheltuieli de executare. Suma totală pentru care s-a încuviințat astfel procedura de executare a fost de 757,11 lei, iar nu pentru întregul credit („pentru că acesta nu a returnat banii împrumutați – cum se menționează în cuprinsul articolului). Încuviințarea executării silite nu înseamnă și demararea sau realizarea actelor de executare silită. În cazul de față, nu a fost demarat/realizat vreun act de executare silită, în condițiile în care imediat ce am aflat despre existența acestei situații, am achitat integral suma de 757,11 lei.”

Sursă foto: Inquam Photos / Octav Ganea