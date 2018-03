Simone Segouin, în vârstă de 92 de ani, și-a riscat viața de mai multe ori în timpul celui de-al Doilea Război Mondial împotriva ocupanților naziști și a devenit faimoasă în întreaga lume după ce a fost fotografiată ținând o armă în mână în timp ce era îmbrăcată în pantaloni scurți. Dar acum, după 70 de ani, s-a aflat că ea a fost mai mult decât un membru al Rezistenței franceze, a fost și spion britanic care a luptat împotriva naziștilor.

Imaginea cu Simone, pe numele de război Nicole Minet, ținând în mână o armă MP-40, pușcă pe care a furat-o de la un ofițer german și de care s-a folosit pe tot parcursul războiului, a devenit un simbol al luptei femeilor în al Doilea Război Mondial și este considerată una dintre cele ”mai puternice 100 de fotografii din istorie”.

Interesant este că deși Simone a devenit faimoasă încă de după război, există chiar o stradă care îi poartă numele, abia recent s-a aflat că era și memebră a SOE. Ea a fost întotdeauna prezentată drept membru a Rezistenței Franceze, dar o carte publicată recent, după desecretizarea unor documente din rimpul războiului, a scos la lumină o altă față a acesteia.

Cartea ”SOE Heroines”, scrisă de Bernard O’Connor a scos la iveală faptul că Simone a făcut parte dintr-o grupare de femei franceze care au lucreat ca spioni pentru Marea Britanie, pe teritoriul francez în timpul războiului.

În ciuda faptului că ea și celelate 37 de femei care au făcut parte dine SOE – Special Operation Executives (Agenți de operațiuni speciale) au fost anunțate de la bun început că au foar 50% șanse de supraviețuire, nu s-au dat înapoi și au devenit agenți curajoși care au acționat în calitate de curieri, au transportat arme, au ajutat la identificarea țintelor de bombardament, au furnizat informații vitale despre pozițiile germane, au găsit locuri de aterizare ale avioanelor care aduceau agenți și provizii și au găsit case de siguranță.

De asemenea, ele au fost implicate în operațiuni de sabotaj asupra centralelor nucleare naziste și a altor obiective de infrastructură.

Simone Segouin a ajutat la deraierea unui tren și la aruncarea în aer a unor poduri în și în jurul orașului Chartres la 50 mile sud de Paris pentru a împiedica naziștii să ajungă în capitală. De asemenea, tânăra, care atunci avea doar 18 ani, a participat la eliberarea celor două orașe în 1944.

În vârstă de 92 de ani, Simone trăiește acum într-o casă de îngrijire a persoanelor vârstnice de lângă Chartres.

Ea povestește că: “Una dintre cele mai bune zile ale mele a fost când am arestat 25 de soldați germani spre sfârșitul războiului. A fost minunat să știm că ne-am salvat țara de sub ocupație”. Ea a adăugat:” Nu am fost singura femeie care s-a alaturat Rezistentei. Sunt mândră de ceea ce am făcut toate, ca o echipă. Dar cel mai minunat moment a fost atunci când am intrat în Paris alături de generalul Charles de Gaulle A fost un sentiment minunat, dar entuziasmul meu era cumva limitat de sentimentul că trăiam ceva foarte periculos”, a povestit Simone.

Simone povestește că prima ei misiune a fost cea de a fura o bicicletă de la un ofițer german, iar cu aceasta a călătorit apoi sute de kilometri ducând informații dintr-o parte în alta.

După Război Simone a devenit celebră în toată lumea datorită fotografiei sale, dar a preferat să ducă o viață liniștită și a devenit asistentă medicală pentru copii, memeserie pe care a practicat-o până la pensie.