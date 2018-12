Selecţionerul spaniol Martin Ambros trebuie să le ridice, cumva, tricolorelor moralul zdruncinat serios miercuri de înfrângerea cu Ungaria (29-31), dar mai ales de accidentarea- horror a Cristinei Neagu.

De ce ne-a fost frică n-am scăpat!

Examenul RMN efectuat, ieri, la ora 8.00, la un spital din Nancy, a relevat un diagnostic crunt: căpitanul a suferit o ruptură de ligament încrucişat anterior la genunchiul drept şi ratează următoarele două meciuri de foc pentru medalii!

România trebuie să se descurce diseară, la Paris, fără principalul marcator în faţa Rusiei, campioana olimpică en-titre.

Crina Pintea: «Jucăm pentru ea»

Fetele plâng după liderul lor, care a marcat 44 din cele 171 de goluri ale României la Euro 2018. Sunt însă hotărâte să lupte şi să câştige o medalie pentru Cristina, aflată pe locul 2 în clasamentul golgheterilor, după sârboaica Slezak (45).

„Ştiu cât îşi dorea să mergem mai departe, ne încuraja în fiecare clipă. Trebuie să strângem rândurile. Vom juca pentru Cristina şi o să ne motivăm foarte tare”, a declarat, cu lacrimi în ochi, uriaşa Crina Pintea.

Ieri, Cristina şi-a anunţat fanii pe reţelele de socializare că va rămâne alături de colege, la Paris, pentru a le susţine în lupta pentru un loc pe podium:

„Dragilor, vă mulţumesc pentru mesaje şi susţinere. Din păcate, veştile nu sunt bune: am ruptură de ligament încrucişat anterior. Mă încearcă multe gânduri şi sentimente, dar merg înainte. Rămân aici cu fetele, visul meu continuă prin ele!”.

Cristina vrea o medalie. Fetelor, pentru cine jucăm noi? Pentru Cristina şi pentru România! Cândva, acum 18 ani, şi fotbaliştii au câştigat cu Anglia fără Hagi şi s-au calificat în sferturi la Euro 2000.

A treia accidentare gravă

E a treia accidentare gravă suferită de Cristina. În 2011, handbalista de la CSM Bucureşti s-a operat, în SUA, la umărul drept. Ion Ţiriac a trimis-o la medicul care o făcuse bine pe Maria Şarapova.

Cristina avea dureri groaznice şi nu mai putea arunca la poartă din cauza unei găuri în cartilajul umărului. I s-a făcut o reconstrucţie regenerativă a cartilajului.

Neagu a trebuit să stea un an şi şapte luni după operaţia la umărul drept. În 2013, ea a fost diagnosticată cu ruptură de ligamente încrucişate şi menisc extern la genunchiul stâng, după o accidentare suferită în timpul unui antrenament. Handbalista a fost operată de doctorul belgian Mertens şi a stat pe tuşă şase luni.

„Mama plânge când mă vede accidentată”

Familia Cristinei Neagu trăieşte intens fiecare meci. Mama nu suportă să-şi vadă fiica accidentată.

„Am avut o perioadă îndelungată în care am fost accidentată, mi-am rupt ligamentul la genunchi la un moment dat, m-am dus acasă şi îmi aduc aminte că mama a început să plângă, tot eu trebuia să o liniştesc. Şi mie îmi era greu, oricum, în clipele alea. E foarte greu pentru ei. Dar pentru mine nu e acelaşi lucru, pentru că eu sunt obişnuită. Lor, de pe margine, orice li se pare foarte mult. Când sunt lovită, când mă doare ceva… Eu zic: «Eh, sunt lovită, mă doare puţin, o să treacă». De la 22-23 de ani, am început cu problemele medicale grave. Şi perioada aia m-a călit la 100%. Nu m-am gândit nici o clipă că nu am cum să îmi revin”, a explicat tripla cea mai bună handbalistă a lumii într-un interviu pentru revista Elle. Constantin Neagu, tatăl Cristinei, a lucrat ca taximetrist şi ori de câte ori Cristina vine dintr-o deplasare din străinătate, merge la aeroport pentru a-şi întâmpina fiica.

„El o aduce acasă de fiecare dată. E mândru de fata lui nevoie mare”, dezvăluia Vasilica Neagu, foto, 66 de ani, pentru Libertatea. Când joacă fiica ei, femeia face ture prin casă, nu poate să stea liniștită în fața televizorului.