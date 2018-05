Sentinţa în dosarul lui Toni Greblă ar putea fi pronunțată miercuri la ÎCCJ. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie ar putea da miercuri sentinţa în dosarul în care fostul judecător al Curţii Constituţionale (CCR) Toni Greblă este acuzat

La ultimul termen judecătorii au ascultat pledoariile acuzării și apărării iar la final pe fiecare dintre cei judecați, în ultimul cuvânt.

Astfel, Toni Greblă le-a cerut judecătorilor achitarea spunând că nicio probă din dosar nu ar dovedi implicarea sa în faptele de care este acuzat și că interceptările depuse la dosar sunt nelegal obținute pentru că au fost făcute de SRI.

„Mă voi lupta până la sfârșitul vieții”

„În întreaga activitate am respectat instituțiile și am prețuit timpul oamenilor. Nu am întețeles în timpul urmăririi penale care sunt acuzațiile ce mi se aduc.

Am sperat ca în rechizitoriu voi fi lămurit. Nu s-a întâmplat nici așa. Am sperat că poate va explica doamna procuror și că va lămuri de ce a trebuit frântă cariera unui om. Nu a făcut-o nici acum la final.

În ceea ce mă privește conținutul interceptărilor terbuie să spăun că unele sunt cu erori, altele sesizate de mine cu erori, și că nu relevă săvârșirea niciunei fapte penale. Convorbirile nu dovedesc că eu am săvârșit vreo fapta penală.

Am 25 de ani de activitate publică în care m-am implicat cu responsabilitate. Am fost și sunt apreciat pentru activitățile mele”, a spus între altele fostul înalt magistrat.

DNA vrea „cu executare”

Procurorii DNA cer pedepse cu executare pentru fostul judecător al Curții Constituționale a României, Toni Greblă, pentru acuzațiile aduse în dosarul „struților”.

Procurorul DNA prezent la ședință a reamintit judecătorilor acuzațiile aduse fostului magistrat constituțional Toni Greblă și ale oamenilor de afaceri judecați alături de el, probele pe care se sprijină aceste acuzații iar apoi a cerut sancționarea acestora.

Magistratul anticorupție a cerut astfel pedepse cu executare pentru Toni Greblă și interzicerea mai multor drepturi pentru fapta de primire de foloase necuvenite din 2008 și 2012.

Despre această faptă magistratul a spus că e dovedită prin denunțul lui Bîrcină, finul fostului judecător Greblă, și din procese verbale de interceptare.

„Bîrcina a arătat că a oferit sume de bani lui Greblă în perioadele de campanie dar fără a primi nimic în schimb, doar în virtutea unor relații de prietenie.

În legătură cu faptele privind relația infracțională cu Prdundianu, șeful SNLO confirmă acuzația adusă acestuia dar și un alt martor care a arătat că Prundianu dorea achiziția de energie

Nu era o interdicție pe relația România-Rusia, doar că ele nu erau relații comerciale reale. Bîrcină se temea ca banii și produsele nu vor ajunge în Rusia și rezultă cu claritate din discuțiile telefonice avute de acesta.

Aplicați pedepse cu închisoarea în limitele legale pentru fiecare dintre infracțiuni”, a solicitat procurorul DNA în cazul lui Greblă la termenul final din dosar.