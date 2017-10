Șerban Mihăilescu în dosarul lui Tăriceanu: L-am văzut la Tel Aviv când am fost la ziua lui Silberstein

Fostul senator PSD Șerban Mihăilescu, cunoscut și cu porecla de „Michi șpagă” și-a reluat declarația dată la DNA și în prima fază a dosarului în care președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu este judecat pentru mărturie mincinoasă.

În fața judecătorilor de la instanța supremă Mihăilescu a povestit petrecerile la care a fost și a confirmat prezența demnitarului la acestea.

Petrecere la Tel Aviv

„Îmi mențin declarațiile date anterior. Nu am alte amanunte de adăugat”, și-a început fostul politician declarația.

El spune că singura sa implicare în acest dosar o reprezintă „o deplasare în Israel la Tel Aviv”.

În acea deplasare am mers în interes personal împreună cu prieteni de-ai mei pentru a participa la sărbătorirea zilei de naștere a lui Tal Silberstein. Am ajuns în cursul nopții împreună cu soția și fiica. Ne-am cazat la hotel, am coborât la micul dejun unde am văzut mai mulți români printre care și Tăriceanu”, a explicat Mihăilescu judecătorilor.

El spune că în seara zilei cu pricina a fost la petrecerea dată de Tal Silberstein.

„Era o sala mare, într-o discotecă cu mulți invitați. Nu am stat mult la petrecere pentru că era foarte multa lume și afara plouă. Nu îmi aduc aminte să-l fi întâlnit pe Tăriceanu la acea petrecere”, a mai spus acesta.

El spune că în seara respectivă a socializat cu multă lume și că a stat lângă familia lui Nicolae Dumitru, dar că după acest eveniment nu l-ar mai fi întâlnit pe omul de afaceri străin.

La nunta lui Andronic

Șerban Mihăilescu le-a povestit judecătorilor și cele petrecute cu un an înainte, când a fost la nunta lui Dan Andronic.

„Cred ca l-am văzut și pe Tăriceanu. Era multa lume, printre care și Adrian Năstase”, a explicat fostul deputat care a precizat că pe Remus Truică l-a cunoscut în perioada în care a fost șef de cabinet al fostului premier Năstase.

„Cu Remus Truică aveam o relație de amiciție. Am fost și la ziua lui de naștere. Cred ca după 2005, la locuința lui din Snagov. Erau peste 100 de persoane. Nu l-am observat pe Tăriceanu, noi eram în jurul lui Adrian Năstase…”, a mai spus Mihăilescu.

Autosesizarea de mărturie mincinoasă

Procurorul DNA a anunțat, marți, în sala de judecată că menține sesizarea de mărturie mincinoasă a lui Șerban Mihăilescu.

La rândul său, fostul deputat, ușor panicat a explicat instanței că „în ceea ce îi privește pe cetățenii israelieni, i-am cunoscut în anul 2003, când aceștia făceau parte din echipa care asigura campania electorală a fostului premier Adrian Năstase”.

„Era vorba de Tal Silberstein și Shevez. În momentul în care am făcut declarația la DNA am apreciat greșit perioada de timp. În 2008 a fost nunta lui Andronic iar deplasarea în Israel a fost în 2009.

Invitația de a participa la Tel Aviv a venit de la Dumitru Nicolae și Dan Andronic. De altfel, deplasarea a fost făcută împreună cu familia lui Dumitru Nicolae. La DNA Brașov când am dat prima declarație am apreciat greșit perioada când am fost în Israel. Nu a fost 2006-2007 ci 2009”, a explicat Mihăilescu care a în final și-a recunoscut greșeala.

„Mă opresc, ca să nu mai fac un drum la Brașov. Am recunoscut greșeala”, le-a spus acesta judecătorilor.