Serbia – România s-a încheiat la egalitate, scor 2-2. Selecționerul Cosmin Contra și-ar fi dorit patru puncte după primele două meciuri:

„Cu puțină șansă, puteam să ne întoarcem cu trei puncte. Vreaua să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea pe care am avut-o, nu ne-am mai speriat de sârbi. Suntem o echipă care joacă fotbal.

Împotriva unui adversar printre cei mai buni din Europa, am atacat. A fost dovadă că echipa are caracter că echipa a revenit. Băieții au arătat că vor să câștige orice meci. Sunt două goluri după două meciuii. Nu sunt rezultate care să ne mulțumească. Aș fi dorit patru puncte după aceste două meciuri”, a spus Contra.

Serbia – România 2-2: Contra: „Golurile primite puteau fi evitate'

„Lituania e agresivă, joacă 5-4-1. Mă gândeam la Mitriță, dar a simțit ceva pe inghinali și mi-a fost frică să-l bag de la început. Mitriță a avut ocazia aceea de a înscrie pentru 3-2. Aveam nevoie de un jucător care să dezechilibreze partea dreaptă a lor.

Sunt goluri care puteau fi evitate. Marcajul în careu care nu s-a făcut cum trebuie”, a declarat Cosmin Contra.

„Am meritat, am avut câteva ocazii. Dacă era inspirat și Mitriță, puteam să câștigăm. Serbia e net superioară celor din Muntenegru. Am ieșit destul de bine. Am stat foarte bine pe teren. Cu Muntenegru nu-i interesa mingea, ci ne-o dădeau nouă și se apărau”, a declarat și George Țucudean.

