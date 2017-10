Dosarul clanului „Butoane” scoate la lumină problema de principiu a unuia dintre proxeneții grupării.

Daniel Dumitru, om cu reputație și „uși deschise în Europa”, după cum singur se recomandă, se văita la telefon unei prostituate trimise la muncă în Austria cum își „pierde” timpul cu o altă fată care s-ar fi îndrăgostit de el.

În după amiaza unei zile din aprilie 2017 Daniel Dumitru, zis Poetu, vorbea cu fata trimisă la „muncă” în Austria context în care îi aducea laude privind activitatea sa pe linie de prostituție.

Bărbatul se arăta mulțumit de sumele de bani pe care le primește de la fată pentru oferirea protecției, spunând că el are ușile deschise în toată Europa, fiind un proxenet cunoscut între interlopi.

În această convorbire, Dumitru încearcă să o discrediteze pe cealaltă fată căreia îi oferea serviciile de protecție, spunându-i interlocutoarei sale că cea vizată nu face bani pe cât vorbește și că dorește să renunțe în a-i oferi protecție.

Bărbatul se mai plângea că fata căzuse în plasa dragostei, că dorește mai mult decât o relație proxenet-prostituată cu el, ceea ce nu îl încântă, deoarece aceasta nu produce sume mari de bani din prostituție, de care el să beneficieze.

„Timpul meu este foarte prețios la momentul actual”

”(…)

Poetu: Foarte bine!

Fată: Că am minute și în România, 500, tot.

P: Da, foarte bine! Și asta-i, boss. Ți-am zis…Nu stau după L., eu nu…nu am timp dă pierdut după L. și…și chiar n-am, timpu’ meu e foarte prețios la momentul actual.

F: Dar te cred. O persoană care poate să facă mai mult normal că nu stă după anumite persoane. Păi îți dai seama. Și eu la fel, dacă pot să fac anumite lucruri, eu nu stau de vorbă mult. Mă-nțelegi? În general mă refer.(n.l. neinteligibil). Eu merg în treaba mea că eu vreau bani, mie îmi trebuie bani.

P: Da’ io am văzut, io am văzut ce fel de om ești tu. (n.l. neinteligibil).

(…)

P: Io, pă mine mă cunoaște toată Europa, ăștia mă știu destul de bine, că io oriunde m-am dus am avut decât ușile deschise. Da?

SIMONA: Te cred”, se lăuda pretinsul proxenet.

„N-am timp de îndrăgosteală, de *********”

Daniel Dumitru creează aparența unui profesionist. Nu încurcă afacerile cu plăcerea. Iar când afacerea lui s-a transformat în plăcerea ei, treburile au început să scârțâie.

El se plângea că fata nu mai produce suficient din actele sexuale întreținute cu străini și asta pentru că își concentra atenția cu precădere asupra lui. Din aceste motive bărbatul începuse să-și pună problema abandonării ibovnicei care începuse să dezvolte sentimente pentru el.

„(…)

Poetu: N-am timp de îndrăgosteală, de *********. La mine timpu’ costă bani. Cu mine, ești om-sunt om cu tine. Nu ești om… Vrei sa te mint? Mie îmi trebuie oameni capabili lângă mine, nu oameni ca L. să ne ***** non-stop și să ne pupăm non-stop și să ne luăm în brațe ca copii ăia de cinșpe ani. Nu mai am vârsta aia. Și nici nu mai e timpu’ de așa ceva. Alea au și ele rostu’ lor. Nu zic nu, dacă ai o relație cu cineva. Da’ cu rost se fac și aia, și dragostea se face cu un rost, nu așa: bună ziua, dă, sug p…, hai ne ***** non-stop. Că e, nu e, tre sa ne *****.

Fată: Păi na.

P: Nu e chiar așa. Nu e așa. Io nu stau așa. Nu sunt obișnuit așa, io. Să își găsească pe altcineva, în cazul ăsta, că cu mine nu face treabă așa.

F: Știu, știu. Io oricum i-am spus ei: de este să meargă încolo, io vorbesc, ne punem de acord, mă pun de acord cu el sau vorbești tu sau eu, mi-e indiferent. Dacă vrea să-mi dea vreun post, una-alta, normal că vorbesc cu el cât îi trebuie, cât nu trebuie să-i dau, una-alta. Ori jumate-jumate nu-mi convine pentru că eu spun în față: nu-mi convine! Mai bine mă duc singură, mă descurc. Nu vorbesc io… Ce-oi face, pe unde oi ajunge…

P: (n.l. neinteligibil).

F: Nu, nu are rost să zic că da, vezi dragă Doamne! Că nu are rost. Pentru că nu zici că-i vreo relație sau este vreo ceva sau… sau… Mă-nțelegi tu?

P: Da.

F: Este totuși prietenie și na! De ce să nu îți vorbesc deschis?”, se mai văita Dumitru confidentei sale.

Romantic rigid și bârfitor de ocazie

Bărbatul nu s-a putut abține și a început să o critice pe fata care începuse să țină la el. El era supărat că fata nu mai este punctuală când vine vorba de practicarea prostituției.

„Poetu: Normal. Asta este, S. Ți-am zis: io nu stau in baza lu’ L.. N-am stat în baza nimănui. Așa că… Io am treburile mele, judecăți… Hai să renunțăm la X și la Y pentru L. că e ea tare în gură și… Dacă ar face și bani cât de mult vorbește și câți nervi are în ea în fiecare zi și câte arfe d-alea face.

Fată: Ea face…Ea face, mi-a și spus mie prin telefon acum câteva zile, zilele astea. A zis: dacă ar avea un bărbat care să o-mpingă de la spate, ea face. Da’ acum că n-are pe nimeni aproape și nu, nu are tragere de inimă.

P: Păi dacă i-am spus și io acolo.

F: Tu n-ai zis bine.

P: Băi, băi S., tu erai de față. I-am zis eu de câteva ori: trezește-te și tu mai dimineață, stai și tu îmbrăcată cum trebuie.

«-Da’ ce fac?! Da’ ce fac, nu m-am trezit.

-Da’ ce bărbat ai tu… »

Cine ar sta cu ea? Că nu stă nimeni cu ea, d-aia n-a stat nici bărba-su cu ea, crede-mă! Dacă n-a stat bărba-su care a fost cu el! Bărbat și nevastă n-a cu ea, da’ unu care îl cunoaște de-o săptămână cum ar sta cu ea? O femeie tre’ să o-mpingi tu de la spate când vrea să facă bani? Păi ea tre’ s-arate la un bărbat ce-i capabilă să facă bani și s-atragă pe om și să-l atragă pe bărbat lângă ea. Păi făcea pe dracu-n patru să facă bani! Păi nu?!

F: Într-un fel, așa este.

P: Păi? Trebuia să o împing io? Ce fac? Te-mping io de la spate? «Hai fă, du-te, fă bani!»

Nu există așa ceva. Despre ce vorbim?

F: Ei, logic!

P: Păi da! Tu îmi spui mie că auzi ce zice ea: să o-mping io de la spate. Păi cine dracu’ fă? Cu tine… Ea e om să o-mpingi de la spate? Păi făceam și lucrurile astea da’ când o vezi că e numai strâmb și are numai arfe și bășini. Ce să!? Du-te fă de-aici cu tine-n gârlă!

F: Nu, ea vrea atenție și dragoste. Asta este la ea. Înțelegi? Io i-am mai zis”, i-a mai spus Dumitru interlocutoarei sale.