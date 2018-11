Și-au dat jos sutienul și s-au apropiat de coloana oficială a lui Donald Trump

Incidentul a avut loc pe bulevardul Champs-Elysees din Paris. Femeia și-a dat jos sutienul și a scris mesajul „pacificator fals” pe corpul ei, relatează agenția Reuters, citată de Mediafax.

De asemenea, o altă activistă topless a vrut să se apropie de vehiculele în care se aflau diverși președinți, însă a fost oprită de forțele de ordine.

Potrivit sursei citate, convoiul preşedintelui Trump a ajuns la Arc de Triomphe la scurt timp după ora locală 11.00, ratând momentul exact în care în urmă cu 100 de ani s-a încheiat Primul Război Mondial.

În 2013, mai multe activiste Femen au apărut dezbrăcate de la brâu în sus în fața președintelui rus Vladimir Putin, în semn de protest. Tot același an, militantele organizației feministe s-au dezbrăcat pentru a sărbători plecarea Papei Benedict. Ele au bătut cu bucăţi de lemn în trei clopote care se aflau în catedrala Notre-Dame.

Ele aveau scrise sloganuri precum „Nu homofobul”, „Criza credinţei”, „Bye bye Benedict!” pe sâni şi pe spate. Serviciul de ordine al catedralei a intervenit şi activistele topless au fost evacuate forţat din clădire.

De asemenea, în 2011, militantele Femen au protestat topless în faţa Catedralei Iisus Mântuitorul, din Moscova, faţă de alegerile considerate nedemocratice din Rusia.

This femen disrupted Donald Trump's drive up the Champs-Elysees. pic.twitter.com/mUosXKmgvQ

— Lara Marlowe (@LaraMarlowe) November 11, 2018