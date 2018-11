„Cele mai mari probleme le-am avut în ultima lună de sarcină, când am fost suspectă de pancreatită. A fost extrem de dificil, pentru că a trebuit să ţin un regim alimentar sever, altfel riscam ce e mai rău. Dar am avut încredere în medicul meu şi am ştiut că va fi bine, până la urmă”, a declarat Simona Gherghe, pentru revista VIVA!

Simona Gherghe și Răzvan Săndulescu au făcut nunta în secret, în vara acestui an. Imagini de la marele eveniment apar în numărul din luna noiembrie al revistei VIVA!

Cei doi au împreună o fetiță, pe nume Ana Georgia, iar cununia religioasă au ales să o facă la un an de la nașterea copilului.

„Totul a pornit de la ziua lui Răzvan, care e pe 4 iulie. Ne gândisem sã organizãm o mică petrecere la piscinã. Şi, dacã tot am chemat prietenii şi familia, am zis să ne şi cununăm religios. Aşa că asta a fost! Nimic complicat, nu m-am dat peste cap să organizez cine ştie ce, a fost o petrecere relaxată”, a povestit prezentatoarea emisiunii „Acces direct”.

