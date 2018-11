Simptomele celei de-a doua sarcini i-au creat spaimă în suflet şi Simona Gherghe a slăbit trei kilograme. De asemenea, vedeta nu suportă mirosul de ţigară electronică.

„Mi-a fost rău în primele luni, până în luna a doua, seara îmi era foarte greaţă. Şi nu suport mirosul de ţigări electronice. În rest sunt mai bine ca la prima sarcină, sunt mai bine. Probleme de la prima sarcină lovesc din nou şi am trecut din nou la regimul acela drastic. Am slăbit trei kilograme de când am rămas însărcinată, dar asta e. Pentru sănătatea mea, pentru sănătatea lui bebe, facem orice”, a mărturisit Simona Gherghe la Antena 1.

După o perioadă în care s-a zvonit că Simona Gherghe ar fi din nou gravidă, prezentatoarea de televiziune a făcut anunțul oficial. Vedeta de la Antena 1 a confirmat, pe contul său de socializare, că este însărcinată cu cel de-al doilea copil.

Citește și

Gala Excelenței, „sub înaltul patronaj al Ministerului Culturii”, e organizată de Nelu Mirea, fost locotenent al lui Nicu Gheară. A fost audiat într-un răsunător dosar de prostituție de lux!