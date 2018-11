„Vreau altceva, fiecare an trebuie să fie o evoluţie, alt pas, altă treaptă. Eu consider că am ce vreau. Am bussinessul pe care îl am, am o linişte sufletească pe care în trecut nu o aveam. Am, am un bărbat. Există, da. Fii atent ce-mi faci tu mie. Eu am scos special verigheta. (Deci eşti casatorită?) Nu ştiu, nu vreau să spun mai multe. Nu s-a întâmplat acum, mai de mult timp. A fost o chimie. Ne cunoşteam de foarte mulţi ani, prietenie, ne plangem problemele unul altuia şi din asta s-a înfiripat o iubire”, a spus Simona Sensual la Antena Stars.

În urmă cu ani, Simona Sensual era cunoscută pentru aparițiile sale incendiare, dar și pentru relația tumultuoasă, presărată cu scandaluri, pe care a avut-o cu interlopul Nicu Maharu. Acum, Simona Sensual, pe numele său real Simona Suhoi, a trecut-o printr-o transformare neașteptată. Starleta a făcut schimbări majore în viața sa.

„Eu cred că toată lumea se naşte cu credinţă… La rândul meu şi eu am avut o curiozitate să văd care este diferenţa dintre ortodoxie şi neoprotestanţi. Am citit şi Biblia ortodoxă şi Biblia neoprotestantă. Eram foarte pasionată, fiind apropiată de persoana asta (n.r iubitul ei). El îmi impunea mie să îmi schimb eu religia… Am început să citesc istoria religiilor. Am vrut să plec în India să fac un documentar', a declarat recent Simona Sensual la Extra Night Show.

