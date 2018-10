„Vă anunț că sunt mândră că am devenit musulmană”, a scris O’Connor pe 19 octombrie, explicând că noua ei credință „este concluzia firească, în urma unei călătorii și a învățăturilor unui teolog”. „Toată Scriptura duce la islam. Ceea ce face ca toate celelalte scripturi să fie redundante „, a adăugat ea, înainte de a le dezvălui că va fi cunoscută de acum înainte printr-un nume nou. „Mi se va da nume nou. Va fi Shuhada”, a mai adăugat aceasta.

Pe lângă schimbarea numelui pe pagina ei de Twitter, cântăreața și-a înlocuit imaginea de profil cu o fotografie care însoțește mesajul „Purtați un hijab”. De asemenea, artista a ținut să precizeze că va bloca persoanale care vor posta mesaje rasiste. „Vă informăm că cine postează mesaje rasiste sau ]mpotriva retoricii musulmane pe aceasta pagina va fi blocat”.

Într-una dintre imagini, Sinead O’Connor apare în fața unui semn care se traduce: „Mi-ai luat trupul, mi-ai luat mintea, mi-ai luat copiii dar niciodată nu îmi vei lua vocea”.

Numele Shuhada provine din cuvântul Shaheed din Urdu, care provine inițial din dialectul arab „Shahid”. Traducerea efectivă a cuvântului este de martiri, și se referă la orice individ sau grup de indivizi care au fost uciși nevinovați pentru convingerile lor politice sau religioase.

În ultimul an, Sinead O’Connor a trecut printr-o perioadă dificilă. În 2017 și-a îngrijorat fanii cu un filmuleț publicat pe Facebook, în care vorbește despre intențiile sale sinucigașe, despre problemele de sănătate pe care le are și despre viața mizerabilă pe care o duce, scrie The Sun.

