Diagnosticul Anamariei Prodan este incert, după ce a ajuns de urgență la spital. Ce spun medicii

Nu este pentru prima dată când prezentatoarea emisiunii “Gopodar fără pereche” ajunge de urgență la spital. Se pare că durerile de cap puternice nu îi dau pace acesteia, iar multele ore de muncă i-au afectat organismul.Vedetei i s-a făcut rău la filmările pentru emisiunea pe care o prezintă la Pro TV.

“Durerile de cap s-au accentuat in ultima perioda, astfel ca imediat ce a ajuns la clinica, Ana a fost trimisa la investigatii. I s-a facut un consult amanuntit, o encefalograma, dar si un EKG (n.r. electrocardiograma) pentru a vedea daca are probleme si cu inima sau cu tensiunea. In urma primelor rezultate, i s-a prescris un tratament medicamentos, dar si o perioada de repaus total de la activitatile profesionale. Nu putem spune cu exactitate ce se intampla cu impresara, cert este ca diagnosticul este unul incert si ea ar trebui sa respecte indicatiile doctorului“, au spus surse apropiate impresarei pentru WOWbiz.ro.

