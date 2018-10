Aflat în Sri Lanka pentru filmările noului sezon „Asia Express', Andrei Ştefãnescu a descoperit însã metoda perfecta pentru a face faţă gastronomiei de aici. Felurile lor de mâncare chiar sunt gustoase, în primele zile a fost perfect, dar după aceea începe să nu-ţi mai placă aşa tare. Eram într-o seară la masă, îmi era super foame, am comandat nişte pui, iar când a venit era acoperit de condimente. Am luat o gură, dar nu puteam să fac faţă. Aveam o cană cu apă fierbinte, pentru că îmi comandasem şi niste ceai, aşa cã am luat fiecare bucatã şi am spălat-o un pic. A fost fix ce trebuie!', povesteşte Andrei.

Andrei Ştefãnescu şi Liviu Vârciu sunt coprezentatorii noul sezon „Asia Express', filmat de această dată în Sri Lanka şi India. Cei doi descoperă pentru telespectatori locurile interesante, obiceiurile neobişnuite şi stilul de viaţă al oamenilor din aceste locuri.

Gina Pistol are doi noi colegi de prezentare, Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu, și un bagaj nou de temeri, dorințe și speranțe legate de exotica țară în care va petrece două luni. Iată ce ne-a mărturisit vedeta înainte de decolare.

Citește și

Ce le-au cerut anchetatorilor cei doi suspecți în cazul crimelor de la fabrica de ciment: „Ne era dor”