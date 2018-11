Locotenent Florentin Băloi (foto) a ajuns să fie poreclit „Smiley de la Jandarmerie” datorită asemănării cu celebrul cântăreț.

„Cine-l cunoaște pe domnul în civil? Nici noi! Acesta a insistat însă să facă poză cu mult mai celebrul locotenent Florentin Băloi sau Smiley de la Jandarmerie.

Deși nu are talent la muzică, locotenentul Florentin Băloi din cadrul Detașamentului 6 Corabia este deseori oprit de fani pentru a face poze. Mulți îl întreabă dacă s-a angajat la Jandarmerie. Noi spunem că ar putea cu ușurință să-l înlocuiască pe Smiley în următorul videoclip

Mulțumim Special Guys All Over The World pentru idee!”, este mesajul publicat de Jandarmeria Română.