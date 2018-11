În vârstă de 47 de ani, Snoop Dogg și-a trimis singur flori, înainte a-și dezvălui steaua de pe Aleea Celebrităților de la Hollywood.

„Vreau să-mi mulţumesc pentru că am încheiat această muncă grea. Vreau să-mi spun mulţumesc pentru că nu mi-am luat zile de odihnă. Să-mi mulţumesc pentru că nu am renunţat. Să-mi mulţumesc pentru că am fost întotdeauna generos şi am încercat să dau mai mult decât am primit. Să-mi mulţumesc pentru că am făcut mai mult bine decât rău. Vreau să-mi mulţumesc pentru că sunt eu însumi, tot timpul”, a declarat starul hip hop-ului de pe coasta de Vest, conform Agerpres.