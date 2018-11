Restaurantul din Mapunapuna în care a fost filmat șobolanul prăjit pe grătar a fost închis de conducerea lanțului de restaurante „Teddys Bigger Burgers”.

Vă avertizăm! Imaginile au un puternic impact emoțional!

Dont eat at Teddys Burger in Mapunapuna.

They cooking rats on the grill ??? pic.twitter.com/3OTTVFgita

