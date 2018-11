Sorana a declarat că o doare foarte tare umărul și că se duce acasă să-și îngrijească rănile.

„Astăzi când am plecat la duel eram bine, dar când am început să desfac împletitura aceea, am stat cu mâna în sus și a început să mă doară îngrozitor. Mă duc acasă să-mi îngrijesc toate rănile. Mă omoară umărul, nu mai suport”, s-a plâns Sorana, potrivit Spynews.

Cântăreața a mai precizat că nu regretă nimic, iar experiența la „Ultimul Trib” a schimbat-o foarte mult.

„E bestială chestia asta. Abia acum se așază tot. Aveam multe stări care m-au cuprins în toată această perioadă. M-am testat mult, sunt incredibil de fericită. Sunt foarte mândră de mine, am reușit să mă pun în niște situații în care n-am mai fost. E oboseală fizică, dar adrenalina te ține în picioare”, a declarat Sorana.

