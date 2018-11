Am scris Praf de stele pentru că îmi doresc ca tot ceea ce trăiesc să nu se schimbe. Mi-am adus aminte de copilărie, când ma prefaceam că fac magie, aruncând cu bucățele de hârtie…așa văzusem în filme. De aici a pornit inspirația: să îngheț timpul, sentimentele și trăirile printr-o piesa magica', dezvăluie Sore.

Piesa „Praf de stele' are un concept foarte interesant creat de Sore. Mă bucur mult că am participat. Lucrurile s-au întamplat foarte rapid, spontan, a fost o zi obișnuita la studio, la HaHaHa Production, care s-a transformat intr-o sesiune cu Sore. Șerban Cazan, producătorul piesei mi-a arătat instrumentalul, mi s-a părut foarte cool și de acolo…magie', adauga Seredinschi.

Sore spune că îi place foarte mult timbrul vocal al lui Seredinschi și alegerea colegului ei ca partener pentru această piesă noua i s-a parut una fireasca. Conceptul clipulului îi aparține lui Sore, iar regia este semnata de Isabela Szanto: Cu această piesă deschid ușa spre o altfel de Sore. Pentru mine libertatea in exprimarea artistică este cea mai importantă. Welcome to my magic land!', adaugă artista.

