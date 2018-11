„Am început împreună noi. Eu când mi-am început cariera muzicală am semnat am bătut palma cu Mihai și cu Adrian și acum ne-am întâlnit din nou. Eu am semnat și cu ei. Noi am ținut legătura toți anii aceștia. Nu e loc de dușmănii, muzica trebuie să existe și atât.”, a spus Sandra N, la Răi Da Buni.

„Am decis ca Sandra să facă parte din trupa noastră. Pregătim melodii și pentru Sandra separat. Ne înțelegem bine compozițional și am zis să încercăm.”, a spus și Mihai Gruia.

Sorin Brotnei va deveni în curând tătic de fetiță. „Mai avem două săptămâni. Sper din suflet să fiu lângă soția mea când se va întâmpla prima mișcare. În momentul în care am aflat că trebuie să plec în Madagascar am zis nu, că trebuie să fiu alături de soția mea. La acceptul și îndemnul ei am mers. Mi-a zis că după ce vine Ivana, pentru că așa o să o cheme pe fetiță, nu voi mai putea face lucruri de genul acesta.”, a spus Sorin Brotnei, la Răi Da Buni. La sfârșitul lunii iunie, Sandra N a devenit mamă.

