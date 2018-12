Soția lui Leo Iorga mărturisește că în familia lor domneşte din nou armonia. „Leo este când bine, când rău cu sănătatea. Ieri, de ziua lui de naştere, a avut spectacole. Ne-am luat un cadou la comun pentru că de Sfântul Nicolae este şi ziua mea şi am decis să facem acest lucru. Nu a mai fost sunat de Florenţa deloc, din câte ştiu eu. Şi-a dat seama că a greşit plus că nu mai are şanse deloc să fie împreună. Pe trecut, Leo Iorga, soţul meu, a pus cruce de multă vreme”, a spus Paula pentru Click.

La începutul lunii octombrie, Leo Iorga a împlinit 30 de ani de la prima sa apariție în grupul Compact B – concert memorabil în amintirile solistului de legendă – care a avut loc la Chișinău, oraș aflat pe atunci în fosta Uniune Sovietică. Totuși, solistul nu a putut sărbători cum se cuvine acestă aniversare importantă în cariera sa, din cauza dezbinării și proceselor din sânul grupului.

Leo Iorga a fost diagnosticat în 2011 cu cancer pulmonar. A fost operat la Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta', din Capitală. De atunci, artistul luptă cu boala cruntă.



